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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Сотрудникам КСП разрешат наносить на визитки герб Рязани

7info

На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о гербе и флаге муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Предусматривается возможность использования изображения герба и флага на визитных карточках и удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города Рязани.

Также депутаты одобрили границы ТОС «Мопровский» и ТОС «Арабески».

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