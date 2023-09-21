Четверг, 21 сентября, 2023
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Сотрудника рязанского исправительного учреждения судят за взятку

7info
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязанской области бывший сотрудник исправительного учреждения предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в коррупционных преступлениях (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2022 году сотрудник ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области получил взятки в виде элементов акустической системы стоимостью более 20 тысяч рублей за разрешение осужденному покидать исправительное учреждение в период его дежурств без оформления соответствующих документов.

Преступления выявлены ОСБ УФСИН России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что он добровольно сообщил в следственный орган о совершенных преступлениях и активно способствовали расследованию.

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