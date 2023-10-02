Сотрудник компании сотовой связи в Рязани брал кредиты, используя чужие номера телефонов

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника компании сотовой связи, который осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации в целях дальнейшего хищения денежных средств кредитно-банковского учреждения.

Установлено, что в период с августа по октябрь 2021 года, являясь специалистом офиса компании сотовой связи житель Рязани осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации путем осуществления регистрации абонентских номеров на персональные данные абонентов оператора сотовой связи.

Впоследствии зарегистрированные в автоматической биллинговой системе оператора сотовой связи абонентские номера использовались фигурантом при заключении кредитных договоров с финансово-кредитным учреждением, в рамках которых выдавались кредитные карты с одобренным банком лимитом по карте для последующего хищения денежных средств с банковских счетов путем их перевода на подконтрольные ему банковские счета, а также путем оплаты произведенных покупок.

В результате совершенных обвиняемым вышеуказанных преступных действий похищены денежные средства кредитно-банковского учреждения на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Доказательства по уголовному делу явились достаточными для предъявления обвинения в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, а также в 27 преступлений, связанных с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 272 УК РФ.

За совершение рассматриваемых преступлений обвиняемому в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Московский районный суд Рязани, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.