Сотрудник Касимовского предприятия два месяца не получал зарплату, на директора возбудили уголовное дело

В Касимове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднику предприятия за два месяца. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Следствие выяснило, что директор предприятия в Касимове, которое занимается производством промышленных текстильных изделий, имея задолженность перед работником по выплате заработной платы и располагая финансами для ее погашения, не выплатил сотруднику положенное финансовое вознаграждение. Задолженность копилась с апреля по май 2025 года.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следователи проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.