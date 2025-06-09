Сотрудницы пункта выдачи заказов похитили товары на миллион рублей в Рязанской области

Две 20-летние жительницы Рязанской области осуждены за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), совершенное в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает прокуратура области.

В феврале 2023 года девушки решили вносить недостоверные сведения в статусах товаров как отправленных из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Под видом невостребованного товара отправлялись пустые коробки, а полученный товар, в большинстве это электроника и одежда, обманным путем оставался у сотрудниц. Позже девушки продавали товар по цене ниже, чем маркетплейс.

Своими действиями девушки нанесли ущерб интернет-магазину на сумму около 1 млн рублей. Суд назначил каждой из подсудимых наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.