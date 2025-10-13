Сотрудница микрокредитной компании в Рязани оформила кредит на клиента без его ведома и потратила деньги

Жительница Рязанской области подозревается в совершении неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления в отношении местной 41-летней жительницы возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным доступом к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Следствием установлено, что в мае 2025 года подозреваемая, являясь сотрудником одной из микрокредитных компаний, неправомерно получила персональные данные женщины, которая ранее являлась клиентом компании, после чего путем копирования данной информации осуществила оформление на ее имя фиктивного договора потребительского кредита. Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению.

Сотрудниками регионального СК России проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой.