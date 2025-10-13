Понедельник, 13 октября, 2025
Сотрудница микрокредитной компании в Рязани оформила кредит на клиента без его ведома и потратила деньги

Анастасия Мериакри
Жительница Рязанской области подозревается в совершении неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления в отношении местной 41-летней жительницы возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным доступом к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Следствием установлено, что в мае 2025 года подозреваемая, являясь сотрудником одной из микрокредитных компаний, неправомерно получила персональные данные женщины, которая ранее являлась клиентом компании, после чего путем копирования данной информации осуществила оформление на ее имя фиктивного договора потребительского кредита. Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению.

Сотрудниками регионального СК России проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой.

Последние новости

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.

Виталий Артемов поздравил участницу ВОВ Анастасию Степовую с 97-летием

В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой.

Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце: в ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией

Всё началось в июле 2023 года. Сквозняк, резкий поворот, и всё: «голова пациента больше ему не подчинялась».

Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале в Алматы

III Международный фестиваль театров кукол «Almaty Puppet Festival» собрал 15 театральных коллективов и 150 мастеров искусства.

Врачи спасли пожилую рязанку, у которой резко упало давление на поминках мужа

Сильные переживания и стресс негативно сказались на её и без того слабом здоровье. Во время поминального застолья женщина потеряла сознание.

Организатор и курьеры интернет-магазина наркотиков предстанут перед судом в Рязани

На улице Дачной в Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке заложить метадон в тайники.

Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах.

Рязанец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

Николай Грицай из Рязани, мастер спорта СССР и чемпион России 2025 года по греко-римской борьбе среди ветеранов.

В Рязанской области отремонтировано 40 км дорог и 4 моста с 2019 года

В Кораблинском округе будет капитально отремонтирован мост через реку Проню на дороге Кораблино – Молвина Слобода – Хомут – Бестужево – плотина ГРЭС.

Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Рязанской области

Автомобиль «Тойота Альфард», которым управлял 38-летний гражданин Республики Кыргызстан, столкнулся с грузовиком «Скания», за рулём которого находился 44-летний водитель из Уфы.

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.

В Рязанской области открыли памятную доску погибшему на СВО десантнику Андрею Агапову

Мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи.

Для школ Рязанской области выпустят учебник по краеведению

Содержательная часть учебника готова, осталось решить вопросы с его изданием.

Песков: использование ракет Tomahawk Украиной потребует участия специалистов США

В Кремле прокомментировали острую тему возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

В Старожиловском районе вспыхнул мусорный полигон

12 октября под Рязанью, возле поселка Старожилово, загорелся мусорный полигон.