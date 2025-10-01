Сотрудница Конгресса США сгорела заживо во дворе своего дома

В американском городе Ювалде (штат Техас) трагически погибла 35-летняя Регина Сантос-Авилес, работавшая в офисе члена Палаты представителей от Техаса Тони Гонсалеса. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на экстренные службы.

По данным полиции, смерть Сантос-Авилес не носит криминальный характер. Семья погибшей также уверена, что произошедшее является трагической случайностью.

Сообщается, что горящую женщину на заднем дворе её дома обнаружила мать. Пострадавшая была оперативно доставлена вертолётом в ближайшую больницу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что огонь перекинулся на женщину с канистр с бензином. Причины возгорания канистр сейчас устанавливаются следствием.

Член Палаты представителей Тони Гонсалес выразил соболезнования: «Она любила жизнь, любила свою семью, любила всех, любила совершать поступки для других».

В настоящее время правоохранительные органы ожидают окончательного медицинского отчёта экспертов.