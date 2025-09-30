Сегодня на военной базе Куантико (штат Вирджиния, США) по экстренному вызову министра обороны Пита Хегсета соберутся сотни американских генералов и адмиралов. Ожидается, что на базе, где приняты беспрецедентные меры безопасности, выступит президент США Дональд Трамп, пишет «Комсомольская правда».

Причина столь срочного и масштабного сбора неясна, что породило волну слухов.

В европейской прессе решение Хегсета вызвало серьёзные опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы. Немецкие и западноевропейские политики долгие годы убеждали своих граждан в том, что именно американские базы (в Рамштайне и Кайзерслаутерне) обеспечивают их безопасность.

Ещё летом немецкая газета Welt писала о «Немецком страхе перед выводом американских войск». Министр обороны ФРГ Борис Писториус вынес из разговора с Хегсетом впечатление, что США действительно намерены сократить своё присутствие из-за необходимости переориентации на Индо-Тихоокеанский регион.

Зампред фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Рёттген 22 сентября указал на «дурной знак»: немецкому персоналу на американских базах не продлевают старые контракты, а на наём новых сотрудников наложен запрет.

Отставной генерал Бен Ходжес в интервью Times Radio связал сбор в Куантико со словами Трампа о «России — бумажном тигре». Ходжес полагает, что если Россия — «бумажный тигр», то США могут спокойно вывести свои войска из Европы, назвав происходящее «ужасной попыткой вывести войска».

Швейцарская газета «20 Minuten» назвала собрание генералов «беспрецедентным», напомнив о критике вице-президента Джей Ди Вэнса, который неоднократно заявлял, что защита Европы обходится американским налогоплательщикам слишком дорого.