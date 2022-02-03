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Четверг, 3 февраля, 2022

Сосудистый хирург из Рязани ведёт приём в михайловской поликлинике

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Сосудистый хирург из Рязани ведёт приём в михайловской поликлинике

7info
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В поликлинике города Михайлова организован приём сосудистого хирурга, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Первых пациентов врач принимал до введения коронавирусных ограничений, после отмены работу хирург продолжит.

Сосудистые заболевания остаются распространенной патологией людей старшего возраста. Это стало причиной организации приема населения в Михайлове.

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Специалист приезжает из Рязани, ведётся предварительная запись пациентов.

Такие приемы станут регулярными для жителей Михайлова, планируется, что они будут проводиться дважды в месяц.

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