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Состоялось награждение учеников кино школы «Перспектива»

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23 мая в рязанской киношколе «Перспектива» состоялось вручение кинопремий и награждение учеников.

Открыл мероприятие приветственным словом художественный руководитель киношколы Виктор Новичков. Награждение происходило в нескольких номинациях: «Кинодебют», «Прорыв Года», «Только Вперед», «С Другой Стороны», «Первые Шаги» и «Ни Шага Назад».

Поздравили ребят их творческие наставники и артисты. Также юные актёры получили награды из рук старшего помощника прокурора Рязанской области Марии Нетыкс и главного редактора РИА «7 новостей» Надежды Майоровой.

Детям вручили памятные статуэтки и дипломы за их творческие труды. Перед каждой номинацией показали работы киношколы, которые сняты в разных жанрах, начиная от минисериала и заканчивая социальными роликами.

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