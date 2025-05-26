Состоятся важные переговоры: астролог Глоба дал прогноз до 1 июня

Известный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале оставил прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня. По его словам, наступил период погружения в дела, реализации планов и важных переговоров.

Успех ждёт, по словам Богдана Глобы тех, кто быстро соображает и готов учитывать интересы других. Необходимо блюсти собственную выгоду, но для успешной работы в команде ею иногда можно поступиться. Множество небольших достижений ведут к большему успеху.

— Меркурий в самом начале недели переходит в знак Близнецов. Быстрые мысли, легкие контакты. В свете этого Меркурия спешите заключить кратковременные сделки, но в то же время сторонитесь скоропалительных решений. Обдумывайте, но не засиживайтесь на старте, — советует астролог.

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Сатурн начал мерное шествие по знаку Овна. Рыб сатурнианские ограничения оставляют в покое. А вот Овнам во всей этой ситуации остаётся только пожелать крепости духа и не слишком закапываться в себе. С другой стороны, это прекрасная возможность для Овнов проявить себя и укрепить позиции. Опять же, через тернии к успеху.

— В обществе набирает обороты молодежная повестка, вопросы обучения и будущего, связанного с ним. Как и где воспитывать необходимые кадры. Если одни дороги закрываются, то стоит воспринять это как шанс занять пока еще свободные ниши. Кто поспешит действовать и перестраиваться, успеет многое и не прогадает, — рассказывает Богдан Глоба.

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Параллельно идёт волна перемен в финансовых структурах и денежных потоках. Здесь обновление и начало капитального реформирования. А вместе с тем – и новые ограничения. Для личности время интеллектуальной деятельности и прокачки навыков.

— Расширяйте возможности и осваивайте горизонты. Перспективы возрастают пропорционально вложенным силам, — говорится в прогнозе.

Открывайте для себя новую литературу, где множество современных авторовов со свежим взглядом помогут вам произвести на свет новые идеи. Под Меркурием в Близнецах заставляйте мозг работать на полную, извлекая плоды собственного интеллекта.

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— Рабочая сфера оптимистична и плодотворна. Несмотря на то, что лето уже здесь, настраивайте коллектив на результат. Неплохо освежить знания и вложиться в обучение персонала. Возможны кадровые перестановки, — обращает внимание астролог.

Любовный фронт призывает держать друг друга в тонусе! Осваивайте вместе что-то интересное, пробуйте новое или даже совершите маленькое путешествие. Активная позиция и энтузиазм привлекают и воодушевляют партнера. И любовным охотникам самое время реализовать потенциал.

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26 мая, понедельник: двойственные энергии дня с одной стороны закручивают в круговорот дел, а с другой – выматывают по полной. Берегите силы и действуйте по ситуации. Интересные встречи и хорошее планирование. Но день взрывной.



27 мая, вторник: утреннее Новолуние придаст сил и окрылит на подвиги. Удачные начинания, встречи и договоренности. Активно продвигайте свои интересы и помогайте окружающим. И вообще сделайте день как можно более насыщенным.

🌚 Новолуние утром



28 мая, среда: с утра не теряйте времени и вкручивайтесь в дела. Соратники помогают и поддерживают. Представляйте свою работу в выгодном свете. Но после обеда сворачивайте активность и переходите на нейтральную волну. Обратите внимание на проблемы близких.



29 мая, четверг: утро потребует собранности – дела тормозятся и планы срываются. Но уже после полудня многое реализуется в позитивном ключе. Не зацикливайтесь на упущенных возможностях.



30 мая, пятница: разумная самоотдача приносит хорошие результаты. Но не пытайтесь прыгнуть выше головы. Заручитесь поддержкой единомышленников. Помогите близким. Вечером интересные и неожиданные встречи.



31 мая, суббота: первую половину лучше провести на нейтральной волне, а вот после обеда можно включать активность. Вкладывайтесь в то, что считаете нужным, и получайте хорошую отдачу. Хорошо посвятить время обучению и творчеству.

1 июня, воскресенье: днём не форсируйте события и берегите внутреннее спокойствие, ибо пронесётся волна взрывной энергии. А вот вечер посвятите себе и тому, что любите именно вы. Пусть весь мир подождет или переключается на вашу волну.