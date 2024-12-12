Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области

В четверг, 12 декабря, в регионе прошел VIII Форум добровольцев Рязанской области, организованный в рамках национального проекта «Образование». От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовала первый заместитель Председателя Правительства Анна Рослякова.

В форуме участвовали: ветеран Великой Отечественной войны Александр Назарович Давыдкин, Герой России, участник СВО Роман Черемухин, участник спецоперации Роман Иголкин, председатель комитета по делам молодежи области Виталий Косачев. Форум объединил волонтеров, лидеров и активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, представителей образовательных учреждений.

Анна Рослякова поблагодарила добровольцев за полезные и бескорыстные поступки, которые они совершают, неравнодушие и стремление помогать людям.

«Вы несете добро большому количеству людей. Сегодня, в непростое время, это особенно важно. Спасибо за то, что вы есть в Рязанской области», – сказала первый заместитель Председателя Правительства.

Анна Рослякова вручила ряду участников форума государственные и региональные награды, в том числе Благодарственные письма Президента РФ, федерального Агентства по делам молодежи, Почетные грамоты Губернатора, знаки Губернатора «Доброволец Рязанской области», «Надежда и опора».

Первый зампред Правительства приняла участие в открытии регионального Центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там будут проходить образовательные и мотивационные мероприятия для добровольцев, которые будут оказывать помощь ветеранам, а также в проведении ключевых патриотических событий в Рязанской области.

На форуме работали тематические площадки. Так, в рамках направления «Память, которая нас объединяет» состоялось обучение руководителей муниципальных центров по подготовке и проведению предстоящего юбилея Победы. Прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны, лекции и викторина о событиях того времени. Направление «#МЫВМЕСТЕ даже в самые сложные времена» включало встречи с участниками специальной военной операции, творческими деятелями, которые посещают прифронтовые регионы, журналистами, рассказывающими о военных действиях и Героях. Прошло награждение добровольцев гуманитарных миссий, гражданских объединений помощи фронту и семьям бойцов, волонтеров штабов #МЫВМЕСТЕ. Также можно было принять участие в изготовлении маскировочных сетей, сухих душей, подготовке новогодних подарков для бойцов. Помимо этого, работали направления «Лидеры социальных изменений» и «Добро побеждает». Были подведены итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и областного конкурса «Марафон добрых дел». Прошли презентации, мастер-классы, благотворительная ярмарка, работали интерактивные площадки, была возможность принять участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

В рамках деловой программы руководители и специалисты структурных подразделений молодежной политики из разных муниципалитетов обсудили вопросы развития волонтерства, благотворительности и поддержки СО НКО, открытия общественных пространств «Добро.Центр».