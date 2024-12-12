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Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото с сайта правительства Рязанской области

В четверг, 12 декабря, в регионе прошел VIII Форум добровольцев Рязанской области, организованный в рамках национального проекта «Образование». От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовала первый заместитель Председателя Правительства Анна Рослякова.

В форуме участвовали: ветеран Великой Отечественной войны Александр Назарович Давыдкин, Герой России, участник СВО Роман Черемухин, участник спецоперации Роман Иголкин, председатель комитета по делам молодежи области Виталий Косачев. Форум объединил волонтеров, лидеров и активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, представителей образовательных учреждений. 

Анна Рослякова поблагодарила добровольцев за полезные и бескорыстные поступки, которые они совершают, неравнодушие и стремление помогать людям.

«Вы несете добро большому количеству людей. Сегодня, в непростое время, это особенно важно. Спасибо за то, что вы есть в Рязанской области», – сказала первый заместитель Председателя Правительства.

Анна Рослякова вручила ряду участников форума государственные и региональные награды, в том числе Благодарственные письма Президента РФ, федерального Агентства по делам молодежи, Почетные грамоты Губернатора, знаки Губернатора «Доброволец Рязанской области», «Надежда и опора». 

Первый зампред Правительства приняла участие в открытии регионального Центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там будут проходить образовательные и мотивационные мероприятия для добровольцев, которые будут оказывать помощь ветеранам, а также в проведении ключевых патриотических событий в Рязанской области. 

На форуме работали тематические площадки. Так, в рамках направления «Память, которая нас объединяет» состоялось обучение руководителей муниципальных центров по подготовке и проведению предстоящего юбилея Победы. Прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны, лекции и викторина о событиях того времени. Направление «#МЫВМЕСТЕ даже в самые сложные времена» включало встречи с участниками специальной военной операции, творческими деятелями, которые посещают прифронтовые регионы, журналистами, рассказывающими о военных действиях и Героях. Прошло награждение добровольцев гуманитарных миссий, гражданских объединений помощи фронту и семьям бойцов, волонтеров штабов #МЫВМЕСТЕ. Также можно было принять участие в изготовлении маскировочных сетей, сухих душей, подготовке новогодних подарков для бойцов. Помимо этого, работали направления «Лидеры социальных изменений» и «Добро побеждает». Были подведены итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и областного конкурса «Марафон добрых дел». Прошли презентации, мастер-классы, благотворительная ярмарка, работали интерактивные площадки, была возможность принять участие во Всероссийской акции «Елка желаний». 

В рамках деловой программы руководители и специалисты структурных подразделений молодежной политики из разных муниципалитетов обсудили вопросы развития волонтерства, благотворительности и поддержки СО НКО, открытия общественных пространств «Добро.Центр».

Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области
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