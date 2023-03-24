Состоялся первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда»

В четверг, 23 марта, в школе №2 г. Скопина прошел первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда».

За звание «лучшей» соревновались команды из Михайловской, Пронской и Скопинской территориальных организаций.

Со словами приветствия к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина:

– Сегодня здесь собрались очень яркие и сильные команды. Но стоит помнить о том, что для победы в первую очередь важна командная работа. Поэтому поддерживайте друг друга, верьте в себя и пусть победит сильнейший.

Участников конкурса ждали четыре испытания:

– «Визитная карточка» – конкурс направлен на выявление у команды умений и навыков организации публичных выступлений для презентации своей деятельности; конкурсанты заранее подготовили электронную презентацию о своей команде и результатах своей работы за последние 2 года.

– «Правовой биатлон» – направлен на выявление у конкурсантов знаний трудового законодательства и законодательства РФ в сфере образования, Устава Профсоюза и профсоюзной деятельности.

– «Пойми меня» – конкурс направлен на выявление уровня взаимодействия и взаимопонимания внутри команды.

– «Научим за 5 минут» – конкурс направлен на выявление у конкурсантов умения и навыков организации публичных выступлений, развитие практических навыков и повышение профессионального уровня организационной работы.

За время конкурсных испытаний участники команд успели рассказать о работе своих профсоюзных организаций, о том, почему важно и нужно вступать в Профсоюз, научили организовывать мероприятия, погрузили зрителей и членов жюри в сказку, отправились отдыхать на море по профсоюзным путевкам, а самое главное – подарили всем хорошее настроение и заряд позитивной энергии.

По решению жюри места распределились следующим образом:

1 место – команда Пронской районной организации Общероссийского Профсоюза образования,

2 место разделили две команды – Михайловская районная организация и Скопинская территориальная организация Общероссийского Профсоюза образования.