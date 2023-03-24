Пятница, 24 марта, 2023
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Состоялся первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда»

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В четверг, 23 марта, в школе №2 г. Скопина прошел первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда».

За звание «лучшей» соревновались команды из Михайловской, Пронской и Скопинской территориальных организаций.

Со словами приветствия к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина:

– Сегодня здесь собрались очень яркие и сильные команды. Но стоит помнить о том, что для победы в первую очередь важна командная работа. Поэтому поддерживайте друг друга, верьте в себя и пусть победит сильнейший.

Участников конкурса ждали четыре испытания:

– «Визитная карточка» – конкурс направлен на выявление у команды умений и навыков организации публичных выступлений для презентации своей деятельности; конкурсанты заранее подготовили электронную презентацию о своей команде и результатах своей работы за последние 2 года.

– «Правовой биатлон» – направлен на выявление у конкурсантов знаний трудового законодательства  и законодательства РФ в сфере образования, Устава Профсоюза и профсоюзной деятельности.

– «Пойми меня» – конкурс направлен на выявление уровня взаимодействия и взаимопонимания внутри команды.

– «Научим за 5 минут» – конкурс направлен на выявление у конкурсантов умения и навыков организации публичных выступлений, развитие практических навыков и повышение профессионального уровня организационной работы.

За время конкурсных испытаний участники команд успели рассказать о работе своих профсоюзных организаций, о том, почему важно и нужно вступать в Профсоюз, научили организовывать мероприятия, погрузили зрителей и членов жюри в сказку, отправились отдыхать на море по профсоюзным путевкам, а самое главное – подарили всем хорошее настроение и заряд позитивной энергии.

По решению жюри места распределились следующим образом:

1 место – команда Пронской районной организации Общероссийского Профсоюза образования,

2 место разделили две команды – Михайловская районная организация и Скопинская территориальная организация Общероссийского Профсоюза образования.

Состоялся первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда»
Состоялся первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда»
Состоялся первый окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда»

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