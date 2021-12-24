В среду, 23 декабря, состоялось заключительное заседание осенней сессии Рязанской облдумы. Парламентарии приняли ряд законов и постановлений, а также подвели итоги работы в уходящем сезоне.

На заседании депутаты поддержали законопроект о полной компенсации работающим родителям предельного размера стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря. Также рассмотрены законопроекты о внесении изменений в устав Рязанской области и в региональные законы об особо охраняемых природных территориях, о полномочиях в сфере водных отношениях и о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На заседании депутаты согласовали присвоение звания «Почётный гражданин Рязанской области» Павлу Вандышеву. Вандышев – бывший руководитель биофармацевтической компании «ФОРТ». Под его началом на предприятии реализовали инвестпроект по запуску производства иммунобиологических препаратов, который дал региону 700 высокотехнологичных рабочих мест.

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Отметим, что по итогам работы в осеннюю сессию парламентарии приняли 48 законов и 186 постановлений провели ряд «правительственных часов». Главным направлением работы стало принятие бюджета Рязанской области на предстоящую трёхлетку.