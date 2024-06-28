Пятница, 28 июня, 2024

Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»

Автор: 7info7

Опубликовано

Сегодня на площадке Рязанского политехнического института состоялась выставка изобретений и проектов рязанских новаторов «Изобретено на Рязанской земле». Мероприятие прошло в рамках II Всероссийского Фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

На торжественном открытии выставки изобретений и проектов рязанских новаторов участников и гостей поприветствовали: сенатор Российской Федерации, председатель РОООО ВОИР (Рязанского отделения ВОИР) Игорь Александрович Мурог, исполнительный директор ВОИР Олег Георгиевич Дьяченко, заместитель министра экономического развития Рязанской области Максим Анатольевич Майоров, председатель совета Союза строителей Рязанской области Лема Рамазанович Шаипов, директор Рязанского Политехнического института Валерий Сергеевич Емец.

«Я рад вас приветствовать на первой выставке «Изобретено на Рязанской земле. Если сравнивать прошлые годы, сравнить 2023 с предыдущим 2022 годом, то по всей стране количество поданных заявок на изобретения, на полезные промышленные образцы выросло на порядок. Не отстает и Рязанская область – мы вносим свой вклад в технологический суверенитет нашей страны. Если брать по количеству заявок на изобретения в 2023 году, мы подали больше на 9%. Что касается полезных моделей, мы занимаем 5-ое место в ЦФО, а количество заявок на промышленные образцы, по сравнению с 2022 годом, в прошлом году выросло в 3 раза. Общий итог работы за 2023 год показал неплохие результаты по стране: из 89 субъектов РФ мы занимаем 15-ое место. Это ваш труд, и вам отдельное большое спасибо! Я хочу вам пожелать не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, потому что нам нужна сильная страна, а новаторы и изобретатели – это двигатели нашего технологического суверенитета», — отметил председатель РОООО ВОИР И.А. Мурог.

На выставке крупнейшие промышленные предприятия, вузы и технологические предприниматели Рязанского региона представили свои инновационные разработки в сфере медицины, приборостроения, сельского хозяйства, строительства, нефтехимии и многих других. Участниками выставочной экспозиции стали: АО «Плазма»; ООО «Рязанский инструментальный завод»; ООО «НПФ «Плазмаинформ»; АО «НПК «Альфа-М»; ООО «Моринсис-Агат-КИП»; ООО «ЭРА»; ООО «Аэротек»; ФГБНУ ВНИИ Пчеловодства; Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета; РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова; РГАТУ имени П. А. Костычева; РГУ имени С.А. Есенина; РязГМУ имени академика И.П. Павлова.

В рамках выставки прошел Круглый стол «Управление интеллектуальной собственностью в организации и трансфер технологий», на котором обсудили актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности. Также прошло Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития изобретательской и рационализаторской деятельности между РОООО ВОИР и Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.

Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»
Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»
Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В рязанской налоговой рассказали о новых сервисах и возможностях для плательщиков

В рязанском пруду ищут 15-летнюю девушку

Под Солотчей обнаружили самого эффективного врага непарного шелкопряда

Чемодан с трупом мужчины нашли на берегу реки в Приморском крае

Единый день выпускника проходит в Рязанской области

В Рязани 28 июня проблемы с оплатой парковки, мэрия обещает не штрафовать

В ЦПКиО в День молодёжи запретят езду на самокатах и велосипедах

Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области — полмиллиона рублей

В Рязани из-за отключения света приостановлены троллейбусные маршруты

Погрузка зерна на МЖД увеличилась почти на треть за январь-май 2024 года

Директор рязанского предприятия пытался скрыть от налоговой 15,5 млн рублей

В Рязанской области живет 247,1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 36 лет

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В рязанской налоговой рассказали о новых сервисах и возможностях для плательщиков

Новости Рязани
Получить государственные услуги налоговой службы в электронном виде можно не только на сайте ФНС России, но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В рязанском пруду ищут 15-летнюю девушку

Новости Рязани
По данным источника, поиском в Солдатском пруду посёлка Южный занимаются водолазы.

Под Солотчей обнаружили самого эффективного врага непарного шелкопряда

Новости Рязани
Жука красотел пахучий охотится на мохнатых гусениц непарного шелкопряда, которые атаковали Рязанскую область в последние годы.

Чемодан с трупом мужчины нашли на берегу реки в Приморском крае

Новости мира
Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств произошедшего и установление личности человека, ответственного за смерть мужчины.

Единый день выпускника проходит в Рязанской области

Новости Рязани
В числе выпускников – более 430 «золотых» медалистов и свыше 280 – «серебряных».