Состоялась выставка проектов «Изобретено на Рязанской земле»

Сегодня на площадке Рязанского политехнического института состоялась выставка изобретений и проектов рязанских новаторов «Изобретено на Рязанской земле». Мероприятие прошло в рамках II Всероссийского Фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

На торжественном открытии выставки изобретений и проектов рязанских новаторов участников и гостей поприветствовали: сенатор Российской Федерации, председатель РОООО ВОИР (Рязанского отделения ВОИР) Игорь Александрович Мурог, исполнительный директор ВОИР Олег Георгиевич Дьяченко, заместитель министра экономического развития Рязанской области Максим Анатольевич Майоров, председатель совета Союза строителей Рязанской области Лема Рамазанович Шаипов, директор Рязанского Политехнического института Валерий Сергеевич Емец.

«Я рад вас приветствовать на первой выставке «Изобретено на Рязанской земле. Если сравнивать прошлые годы, сравнить 2023 с предыдущим 2022 годом, то по всей стране количество поданных заявок на изобретения, на полезные промышленные образцы выросло на порядок. Не отстает и Рязанская область – мы вносим свой вклад в технологический суверенитет нашей страны. Если брать по количеству заявок на изобретения в 2023 году, мы подали больше на 9%. Что касается полезных моделей, мы занимаем 5-ое место в ЦФО, а количество заявок на промышленные образцы, по сравнению с 2022 годом, в прошлом году выросло в 3 раза. Общий итог работы за 2023 год показал неплохие результаты по стране: из 89 субъектов РФ мы занимаем 15-ое место. Это ваш труд, и вам отдельное большое спасибо! Я хочу вам пожелать не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, потому что нам нужна сильная страна, а новаторы и изобретатели – это двигатели нашего технологического суверенитета», — отметил председатель РОООО ВОИР И.А. Мурог.

На выставке крупнейшие промышленные предприятия, вузы и технологические предприниматели Рязанского региона представили свои инновационные разработки в сфере медицины, приборостроения, сельского хозяйства, строительства, нефтехимии и многих других. Участниками выставочной экспозиции стали: АО «Плазма»; ООО «Рязанский инструментальный завод»; ООО «НПФ «Плазмаинформ»; АО «НПК «Альфа-М»; ООО «Моринсис-Агат-КИП»; ООО «ЭРА»; ООО «Аэротек»; ФГБНУ ВНИИ Пчеловодства; Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета; РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова; РГАТУ имени П. А. Костычева; РГУ имени С.А. Есенина; РязГМУ имени академика И.П. Павлова.

В рамках выставки прошел Круглый стол «Управление интеллектуальной собственностью в организации и трансфер технологий», на котором обсудили актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности. Также прошло Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития изобретательской и рационализаторской деятельности между РОООО ВОИР и Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.