7 декабря состоялась презентация стратегии развития физической культуры и спорта в Рязанской области до 2030 года. Участие в обсуждении стратегии приняли глава региона Николай Любимов, зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр спорта Рязанской области Владислав Фролов, представители министерств и ведомств, профильных учреждений и спортивных федераций.

По словам губернатора, физкультура и спорт – ключевая сфера для реализации нацпроекта «Демография».

– Это движение к здоровью, приумножению нации, что является одной из главных задач, обозначенных президентом Путиным. Мы стараемся делать все максимально возможное для развития спорта, отрасли в целом, – доложил он.

Так, в регионе продолжается создание спортивной инфраструктурой. Рядом с Академией единоборств строится футбольный манеж. Завершить его планируют в следующем году. В 2022 году начнут возводить три современных ФОКа. Это стало возможным благодаря совместной работе с представителями спортивной общественности, спортивных федераций, администрациями муниципальных образований. Немаловажной является поддержка федерального центра. Оказывают её депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров и Минспорт Россиии.

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Говоря об укреплении спортивной инфраструктуры, Любимов обратил внимание, что накануне этот вопрос обсуждался с министром Спорта РФ Олегом Матыциным. Речь, в том числе, шла о строительстве крупных спортивных сооружений в Рязани, включая 50-метровый бассейн. Будут также активно создаваться спортплощадки в парках, скверах, во дворах.

– Инфраструктура – это самое главное условие для того, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны для всех. Сейчас для этого есть большие возможности благодаря реализации национальных проектов и выполнению указов президента, – сказал Николай Любимов.

Важно также увеличивать количество людей, которые занимаются спортом. По словам губернатора, их становится всё больше.

– Сейчас мы идем по этому показателю с небольшим опережением среднего по России, – сказал он.

Стратегию представил министр физической культуры и спорта Владислав Фролов. Он обозначил первоочередные цели и инструменты для их достижения. В числе приоритетных направлений – совершенствование системы управления отраслью, в том числе путём цифровой трансформации, активная работа по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, укреплению кадрового потенциала, рост зарплат, достижение увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70% и ряд других. В части развития спортивной инфраструктуры также запланировано строительство нескольких ледовых дворцов, Академий хоккея и гимнастики, Центра игровых видов спорта.