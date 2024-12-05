Четверг, 5 декабря, 2024
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Составы МЦД и пригородные поезда переходят на новое расписание

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Алексей Самохин
Изображение от jplenio1 на Freepik

С 15 декабря Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога вносят изменения в расписание движения поездов. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Изменения, касающиеся Рязани

Назначен новый экспресс № 7187, который отправляется из Голутвина в 20:54. Пассажиры, прибывающие на рейсе № 6017 из Рязани-1 в Голутвин, смогут легко пересесть на этот поезд.

Поезд № 6130 Москва — Голутвин теперь будет отправляться с Казанского вокзала в 17:54 вместо 17:04. Это улучшит пересадки на пригородные поезда Большого кольца Московской железной дороги на станции Воскресенск. Пересадка на поезд № 6028 Голутвин — Рязань сократится с 45 до 15 минут.

Изменения в других направлениях

Поезд № 6770 Москва — Шиферная перенесён на 22:44 вместо 22:14, чтобы выровнять интервалы движения.

По запросу Московской области введён дополнительный утренний поезд от Егорьевска-2 в 07:17 по будням. По выходным назначат поезд № 6815В Куровская — Москва, отправлением в 08:12, что уменьшит интервал между поездами на участке Куровская — Хрипани с двух часов до часа и 33 минут.

Поезд № 6828 Москва — Черусти больше не будет ходить на участке Шатура — Черусти. Вместо него поезд № 6830 Москва — Шатура продлят до Черустей, что обеспечит равномерные интервалы на этом направлении.

Рейсы № 6870Р Москва — Черусти и № 6390В Черусти — Вековка исключены из расписания. Взамен назначены ежедневные рейсы № 6826 Москва — Черусти и № 6384 Черусти — Вековка с пересадкой в Черустях всего за девять минут.

Перемены по просьбам пассажиров

Поезда № 6807 Шатура — Москва, № 6819 Черусти — Москва и № 6859 Черусти — Москва теперь будут следовать по второму главному пути от Люберцы-1 до Казанского вокзала, останавливаясь на всех станциях.

Поезда № 6854 Москва — Черусти и № 6860 Москва — Куровская будут идти по первому пути до Люберцы-1, также с остановками на всех станциях.

Эти изменения направлены на улучшение логистики, сокращение интервалов между рейсами и учёт пожеланий пассажиров, что делает поездки более удобными и комфортными.

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