Составлен ТОП самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в июле 2022

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 53 000 вакансий в городах с численностью населения 500 тысяч — 1 млн человек. В том числе эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий Рязани.
Самое высокое зарплатное предложение на позицию заместитель директора по экономике и финансам — сотруднику предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.
На солидный оклад могут рассчитывать: прораб отделочных работ, специалист по оптовым продажам автозапчастей, менеджер по работе с ключевыми клиентами, инженер-программист «1С».
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Заместитель директора по экономике и финансам
|от 150 000 руб.
|2
|Прораб отделочных работ
|от 90 000 руб.
|3
|Специалист по оптовым продажам автозапчастей
|от 80 000 руб.
|4
|Менеджер по работе с ключевыми клиентами
|от 67 700 руб.
|5
|Инженер-программист «1С»
|от 55 000 руб.