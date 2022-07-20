Составлен ТОП самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в июле 2022

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 53 000 вакансий в городах с численностью населения 500 тысяч — 1 млн человек. В том числе эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий Рязани.

Самое высокое зарплатное предложение на позицию заместитель директора по экономике и финансам — сотруднику предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.

На солидный оклад могут рассчитывать: прораб отделочных работ, специалист по оптовым продажам автозапчастей, менеджер по работе с ключевыми клиентами, инженер-программист «1С».