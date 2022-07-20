7info

Составлен ТОП самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в июле 2022

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 53 000 вакансий в городах с численностью населения 500 тысяч — 1 млн человек. В том числе эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий Рязани.

Самое высокое зарплатное предложение на позицию заместитель директора по экономике и финансам — сотруднику предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.

На солидный оклад могут рассчитывать: прораб отделочных работ, специалист по оптовым продажам автозапчастей, менеджер по работе с ключевыми клиентами, инженер-программист «1С».

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Заместитель директора по экономике и финансамот 150 000 руб.
2Прораб отделочных работот 90 000 руб.
3Специалист по оптовым продажам автозапчастейот 80 000 руб.
4Менеджер по работе с ключевыми клиентамиот 67 700 руб.
5Инженер-программист «1С»от 55 000 руб.
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7