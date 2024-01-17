Среда, 17 января, 2024
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Составлен Топ-15 высокооплачиваемых профессий вне офиса в Рязани

7info
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Самые востребованные профессии сегодня вовсе не офисные. Остро не хватает водителей, упаковщиков, комплектовщиков, курьеров, токарей, фрезеровщиков — эти позиции ставят рекорды по зарплате, а за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. То же и в сфере обслуживания и бьюти-индустрии — специалисты с золотыми руками нужны всем, говорится в пресс-релизе компании hh.ru.

Эксперты hh.ru проанализировали более 72 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области в 2023 году, и выявили 15 высокооплачиваемых позиций для тех, кто не хочет быть офисным работником.

Топ-15 высокооплачиваемых специализаций вне офиса (Рязанская область, 2023 год)

СпециализацияДоля от всех вакансийПредлагаемые зарплаты. Медиана, руб.
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик1,5%115 200 ₽
Водитель5,3%100 700 ₽
Машинист1,0%93 200 ₽
Сварщик1,1%89 600 ₽
Курьер1,1%89 400 ₽
Прораб, мастер СМР0,6%81 000 ₽
Маляр, штукатур0,3%71 800 ₽
Супервайзер0,2%71 000 ₽
Торговый представитель0,9%69 100 ₽
Упаковщик, комплектовщик3,0%65 500 ₽
Косметолог0,0%62 500 ₽
Фитнес-тренер0,1%62 500 ₽
Монтажник0,8%62 100 ₽
Мастер-приемщик0,2%61 500 ₽
Начальник смены, мастер участка0,6%61 200 ₽
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