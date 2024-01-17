Составлен Топ-15 высокооплачиваемых профессий вне офиса в Рязани

Самые востребованные профессии сегодня вовсе не офисные. Остро не хватает водителей, упаковщиков, комплектовщиков, курьеров, токарей, фрезеровщиков — эти позиции ставят рекорды по зарплате, а за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. То же и в сфере обслуживания и бьюти-индустрии — специалисты с золотыми руками нужны всем, говорится в пресс-релизе компании hh.ru.
Эксперты hh.ru проанализировали более 72 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области в 2023 году, и выявили 15 высокооплачиваемых позиций для тех, кто не хочет быть офисным работником.
Топ-15 высокооплачиваемых специализаций вне офиса (Рязанская область, 2023 год)
|Специализация
|Доля от всех вакансий
|Предлагаемые зарплаты. Медиана, руб.
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|1,5%
|115 200 ₽
|Водитель
|5,3%
|100 700 ₽
|Машинист
|1,0%
|93 200 ₽
|Сварщик
|1,1%
|89 600 ₽
|Курьер
|1,1%
|89 400 ₽
|Прораб, мастер СМР
|0,6%
|81 000 ₽
|Маляр, штукатур
|0,3%
|71 800 ₽
|Супервайзер
|0,2%
|71 000 ₽
|Торговый представитель
|0,9%
|69 100 ₽
|Упаковщик, комплектовщик
|3,0%
|65 500 ₽
|Косметолог
|0,0%
|62 500 ₽
|Фитнес-тренер
|0,1%
|62 500 ₽
|Монтажник
|0,8%
|62 100 ₽
|Мастер-приемщик
|0,2%
|61 500 ₽
|Начальник смены, мастер участка
|0,6%
|61 200 ₽