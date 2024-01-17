Составлен Топ-15 высокооплачиваемых профессий вне офиса в Рязани

Самые востребованные профессии сегодня вовсе не офисные. Остро не хватает водителей, упаковщиков, комплектовщиков, курьеров, токарей, фрезеровщиков — эти позиции ставят рекорды по зарплате, а за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. То же и в сфере обслуживания и бьюти-индустрии — специалисты с золотыми руками нужны всем, говорится в пресс-релизе компании hh.ru.

Эксперты hh.ru проанализировали более 72 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области в 2023 году, и выявили 15 высокооплачиваемых позиций для тех, кто не хочет быть офисным работником.

Топ-15 высокооплачиваемых специализаций вне офиса (Рязанская область, 2023 год)

Специализация Доля от всех вакансий Предлагаемые зарплаты. Медиана, руб. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 1,5% 115 200 ₽ Водитель 5,3% 100 700 ₽ Машинист 1,0% 93 200 ₽ Сварщик 1,1% 89 600 ₽ Курьер 1,1% 89 400 ₽ Прораб, мастер СМР 0,6% 81 000 ₽ Маляр, штукатур 0,3% 71 800 ₽ Супервайзер 0,2% 71 000 ₽ Торговый представитель 0,9% 69 100 ₽ Упаковщик, комплектовщик 3,0% 65 500 ₽ Косметолог 0,0% 62 500 ₽ Фитнес-тренер 0,1% 62 500 ₽ Монтажник 0,8% 62 100 ₽ Мастер-приемщик 0,2% 61 500 ₽ Начальник смены, мастер участка 0,6% 61 200 ₽