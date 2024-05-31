Составлен список улиц, по которым просят не ездить на самокатах и велосипедах в день визита Патриарха Кирилла в Рязань

2 июня, в день визита Патриарха Кирилла, рязанцев просят не ездить на самокатах и велосипедах, а также не парковать их. Список территорий опубликован на сайте горадминистрации.

В период проведения мероприятий просят ограничить движение и паркинг на следующих территориях:

на Московском шоссе, улицах Великанова, Юбилейная, Крупской, Костычева, Народный бульвар, 7-й Мервинский проезд, Мервинская, Бирюзова, на проезде Шабулина, Северной окружной дороге, улицах Каширина, Солнечная, Петрова, Соборной, Ленина, на Первомайском проспекте, улицах Есенина и Маяковского, на площади Мичурина, улицах Спортивной, Семашко, Дзержинского, Халтурина, на Старообрядческом проезде, Скорбященском проезде, а также примыкающим к ним улицам с 21.00 до 21.00 1 и 2 июня.

В мэрии отмечают, что соответствующие требования направлены операторам СИМ для принятия мер реагирования.