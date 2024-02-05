Составлен рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2023 года

На портале Открытый регион.62 опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2023 года. Об этом сообщила региональная Госжилинспекция.
Рейтинг управляющих компаний Рязанской области проводится начиная с 4 квартала 2022 года, годовой рейтинг управляющих компаний формируется впервые.
Оценка деятельности проводилась поквартально. Итоговый рейтинг сформирован на основе средней оценки каждой компании за четыре квартала 2023 года.
В течение года критерии оценки дополнялись новыми параметрами, направленными на стимулирование управляющих организаций оперативно решать проблемные вопросы жителей через социальные сети, проводить общие собрания в онлайн формате, размещать информацию в ГИС ЖКХ.
Большой вклад в итоговое распределение мест в рейтинге внесли сами жители, выражая свое мнение о работе УК на портале «Открытый регион 62».
ТОП-10 лучших рязанских УК:
ООО «УК «Мервинский»
ООО «УК Вишневые сады»
ООО «УЖК «Зеленый сад-Мой дом»
ООО «УК Городок-сервис»
ООО УО «Горожанин»
ООО «УК «Единство-сервис»
ООО «Бытремсервис»
ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»
ООО УК «СК-Эксплуатация»
ООО «Рязанская управляющая компания»
Завершают рейтинг УК:
ООО «ЖКО Соколовка»
ООО «Единая УК»
ООО УК «Квадр-М»
ООО УК «Центр»
ООО УК «На Маяковского»
ООО «Фирма Факт Н»
ООО Рязанская МПМК № 3»
ООО «ЖЭУ-21»
ООО «Управляющая организация Техрембытсервис»
ООО «Молодежный».