Составлен рейтинг управляющих компаний Касимова

Опубликован рейтинг управляющих компаний г. Касимова за 2 квартал 2025 года. Об этом сообщила Госжилинспекция Рязанской области.
Распределение мест УК в рейтинге производилось на основании 12 показателей эффективности работы компаний. Также учитывали мнение жителей. Голосование за 2 квартал 2025 года проходило с 1 по 15 июля.
На место в рейтинге повлияло наличие у управляющих компаний предписаний от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собрания собственников, а также платформ обратной связи.
В ТОП-3 лучших УК представлены следующие компании:
ООО «ЖКО №17 КАСИМОВ»
ООО «ЖКО №17»
ООО «КАСИМОВСКАЯ УК»
Замыкает рейтинг УК ООО «ЖИЛБЫТСЕРВИС КАСИМОВ»