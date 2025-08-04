Составлен рейтинг управляющих компаний Касимова

Опубликован рейтинг управляющих компаний г. Касимова за 2 квартал 2025 года. Об этом сообщила Госжилинспекция Рязанской области.

Распределение мест УК в рейтинге производилось на основании 12 показателей эффективности работы компаний. Также учитывали мнение жителей. Голосование за 2 квартал 2025 года проходило с 1 по 15 июля.

На место в рейтинге повлияло наличие у управляющих компаний предписаний от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собрания собственников, а также платформ обратной связи.

В ТОП-3 лучших УК представлены следующие компании:

ООО «ЖКО №17 КАСИМОВ»

ООО «ЖКО №17»

ООО «КАСИМОВСКАЯ УК»

Замыкает рейтинг УК ООО «ЖИЛБЫТСЕРВИС КАСИМОВ»