Составлен рейтинг самых высоких зарплат в Рязанской области за апрель

Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.
Аналитика рынка труда Рязанской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 62,7 тыс. рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 2,7 тыс. рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли еще больше: +6,5 тыс. рублей или на 12%.
В свою очередь доход более 129 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. По сравнению с прошлым годом местные компании стали на 4% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 129 тыс.).
Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Рязанской области, в который вошли:
- Аналитик 1С, от 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/89005182
- Разработчик Go (Middle+/Senior), до 310 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118315287
- Инженер по автоматизации тестирования (AQA), до 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118563165
- Рекрутер/менеджер по подбору персонала, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118618143
- Монтажник фасадных систем (фасадчик), до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118291690
- Руководитель филиальной сети транспортной компании, от 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/116910348
- Врач-косметолог, до 400 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114707981
- Водитель-экспедитор грузового автотранспорта категории Е, до 400 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/75884763
- Senior/Lead C# developer, до 350 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118654619
- Химик-разработчик (тайкор), от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118425509