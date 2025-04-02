Составлен рейтинг самых высоких зарплат в Рязанской области за апрель

Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика рынка труда Рязанской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 62,7 тыс. рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 2,7 тыс. рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли еще больше: +6,5 тыс. рублей или на 12%.

В свою очередь доход более 129 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. По сравнению с прошлым годом местные компании стали на 4% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 129 тыс.).

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Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Рязанской области, в который вошли: