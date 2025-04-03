Аналитики платформы hh.ru подготовили исследование, в котором выяснили, в каких регионах России дворникам платят больше всего, а где их зарплаты остаются самыми низкими. Также проанализировано, насколько ожидания соискателей совпадают с предложениями работодателей.

По данным на начало апреля 2025 года, средняя зарплата дворника в России составляет 37,4 тыс. рублей, что на 7,4 тыс. рублей больше, чем год назад. Самые высокие зарплаты с начала года предлагались в Магаданской области — порядка 100 тыс. рублей, но такие вакансии встречались редко.

На втором месте по уровню зарплат дворников оказалась Тамбовская область (более 80 тыс. рублей), что на 20 тыс. больше, чем ожидают местные соискатели. Москва заняла третье место с показателем 69,5 тыс. рублей. Также в число регионов с наиболее высокими зарплатами для дворников вошли:

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Ямало-Ненецкий автономный округ — 62,5 тыс. рублей,

Московская область — 59 тыс. рублей,

Мурманская область — 55 тыс. рублей,

Ленинградская область — 54 тыс. рублей и другие.

В Рязанской области, по данным исследования, средняя зарплата дворника составляет 35 тысяч рублей.

Где дворникам платят меньше всего?

Самые низкие зарплаты в вакансиях зафиксированы в Кировской области (16,5 тыс. рублей) и Республике Алтай (20 тыс. рублей). Также в число регионов с доходами ниже среднего вошли:

Орловская область — 25 тыс. рублей,

Калужская область — 25 тыс. рублей,

Курская область — 23 тыс. рублей.

Некоторые регионы Центральной России демонстрируют иную динамику. Например, в Тульской области дворникам предлагают 39 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей больше, чем ожидают местные соискатели.