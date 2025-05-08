Составлен рейтинг и анти-рейтинг профессий, которыми интересуются жители Рязанской области

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии в 2025 году наиболее популярны у жителей Рязанской области, а какие специалисты наименее интересны рязанцам.

Рейтинг самых популярных профессий у рязанцев, ищущих работу, возглавляет профессия менеджера по продажам и работе с клиентами. На данную вакансию в 2025 году откликнулось более 45 тыс. соискателей. На втором месте профессия оператора call-центра – около 34 тыс. откликов от кандидатов, на третьем – профессия программиста – откликнулось примерно 30 тыс. рязанцев.

В рейтинг вошли рабочие специальности. Так, упаковщик набрал более 25 тыс. откликов от жителей Рязанской области. На вакансию водителей откликнулось более 19 тыс., профессия курьера заинтересовала 8 тыс. жителей.

Реклама

В топ-20 профессий, которыми интересуются рязанцы, также вошли программист, комплектовщик, тестировщик, продавец-консультант, продавец-кассир, специалист технической поддержки, администратор, бухгалтер, менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог, оператор ПК, оператор базы данных, дизайнер, художник, секретарь, помощник руководителя, ассистент, оператор производственной линии, кладовщик, разнорабочий, SMM-менеджер, контент-менеджер, специалист по подбору персонала.

Антирейтинг профессий, на которые откликаются рязанцы, возглавила профессия геолога – на нее откликнулся всего 1 человек с начала года. Наименьшей популярностью пользуются профессии парикмахера (18 откликов), косметолога (43 отклика), массажиста (66) и режиссера (83).

В топ-20 профессий, на которые меньше всего откликались рязанцы, вошли переводчик, руководитель группы разработки, оценщик, специалист по сертификации, артист, актер, аниматор, полицейский, сценарист, брокер, директор юридического департамента, сетевой инженер, заведующий аптекой, руководитель отдела аналитики, продуктовый аналитик, директор, креативный директор, комплаенс-менеджер, мастер ногтевого сервиса.