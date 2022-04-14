«Сосновый бор» в Солотче заработает с сентября 2022 года

Санаторий «Сосновый бор» заработает как многопрофильный социально-реабилитационный центр с сентября 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе заседания областной Думы, где был представлен отчетный доклад «О результатах деятельности Правительства Рязанской области в 2021 году».

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Глава региона заявил, что в 2021 году в оздоровительном комплексе были проведены все запланированные работы. Теперь в «Сосновом бору» будут оказывать комплекс услуг по оздоровлению, социальной и профессиональной реабилитации, медицинские услуги.

«Это знаковый для региона объект, он всегда пользовался большой популярностью. Рязанцы следили за его судьбой и с большой радостью восприняли решение о восстановлении этого места отдыха», — сказал Любимов.

В «Сосновом бору» будут работать врач ЛФК, терапевт, физиотерапевт, офтальмолог, педиатр, невролог, другие специалисты.

Отмечается, что услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья станут бесплатными, для их законных представителей и граждан с инвалидностью – в размере 75%.

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В спальном корпусе предусмотрено 200 номеров для 323 человек. Курс бюджетной реабилитации будет составлять от 21 дня до полугода.