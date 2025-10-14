Соседка украла 30 тысяч рублей у пенсионерки в Скопинском районе

В поселке Побединка Скопинского района полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже денег из квартиры пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

70-летняя жительница поселка обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский». Она сообщила, что из её сумки пропали 30 тысяч рублей после получения пенсии.

Пенсионерка рассказала, что убрала в сумку кошелек с деньгами, но через некоторое время заметила их отсутствие. Сначала она думала, что могла забыть купюры, но позже поняла, что их кто-то украл.

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в последнее время к ней часто приходила 50-летняя соседка. Эта женщина недавно переехала в поселок и подружилась с пенсионеркой. В день получения пенсии она снова пришла в гости.

Полицейские установили, что соседка ранее неоднократно была судима за кражи и недавно освободилась из тюрьмы. После этого она продала жилье в Скопинском районе и купила квартиру в Побединке.

Сотрудники полиции пришли к соседке и начали беседу. Сначала она отрицала свою вину, но после того, как полиция предоставила доказательства её причастности, она призналась. Деньги она потратила на поездки в Рязань и покупки в магазинах одежды. Злоумышленницу задержали.

Предположительно, соседка, завоевав доверие пенсионерки, узнала, когда та получает пенсию, и специально пришла к ней в этот день. Пока хозяйка дома готовила чай, соседка заглянула в её сумку и украла 30 тысяч рублей, оставив несколько мелких купюр, чтобы запутать пенсионерку. Однако этот план не сработал.

Следователь возбудил против женщины уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.