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Понедельник, 27 декабря, 2021
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Соседи спасли из горящего дома 90-летнюю женщину

7info

Во время пожара в селе Большая Алешня Ряжского района спасли из горящего дома 90-летнюю женщину. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар в жилом доме на улице Гагарина случился 26 декабря в 11.30. Идущий из здания через дорогу дым заметили соседи — мужчина и две женщины. Они знали, что внутри находится пожилая односельчанка и кинулись на помощь.

Выбив дверь, вывели хозяйку на воздух. Затем приехавшая скорая забрала пенсионерку в Ряжский межрайонный медицинский центр. Ее госпитализировали.

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Основная версия возникновения пожара — неисправность печного отопления.

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