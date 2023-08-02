Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери.

По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой.

«Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! Она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я много раз спрашивала: кто она, откуда, как ее зовут. Валя злилась: «Какая тебе разница?» – рассказала соседка.

При этом пенсионерка отказывалась знакомить гостей с «возлюбленной» сына. Одноклассник Ческидова подтвердил, что семья не скрывала факт проживания девушки в их доме.

«Однажды встретил тетю Валю, спросил, как там Вовка поживает. А она: у Володи все отлично, женился на хорошей девушке, и ребенок у них родился», – пояснил мужчина.

В Челябинске накануне суд арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, а его 74-летнюю мать не стал заключать под стражу. Ранее после 14 лет плена из их дома сбежала девушка. Она попала туда в возрасте 19 лет. Злоумышленник регулярно насиловал, избивал и спаивал жертву.