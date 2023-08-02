Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери.
По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой.
При этом пенсионерка отказывалась знакомить гостей с «возлюбленной» сына. Одноклассник Ческидова подтвердил, что семья не скрывала факт проживания девушки в их доме.
В Челябинске накануне суд арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, а его 74-летнюю мать не стал заключать под стражу. Ранее после 14 лет плена из их дома сбежала девушка. Она попала туда в возрасте 19 лет. Злоумышленник регулярно насиловал, избивал и спаивал жертву.