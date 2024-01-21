Воскресенье, 21 января, 2024
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Соседи рассказали о жуткой смерти бабушки и внука в Москве

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В пятиэтажном доме на 1-й Курьяновской улице в Москве при загадочных обстоятельствах погибли бабушка и ее 13-летний внук, пишет Aif.ru.

Инцидент произошел накануне. Выжить удалось лишь 35-летней матери мальчика. Она попала в больницу в тяжелом состоянии.

«Проветриваем, страшно ведь теперь. Сказали, что причина не в утечке газа, но мало ли что могло произойти. Вдруг токсические вещества какие-то. И в квартире тоже чаще окна открываем», — рассказала соседка.

Женщина отметила, что услышала истошный мужской крик. Выяснилось, что это ошарашенный отец мальчика, узнавший о трагедии.

Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, семья могла отравиться «отработанным» угарным газом, который может скапливаться при длительной работе колонки и газовой плиты.

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