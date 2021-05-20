Сорокина заявила о необходимости ремонта всех дорог в Борках

19 мая мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с активными жителями посёлка Борки. На встрече обсудили ряд волнующих рязанцев вопросов, в том числе ремонт дорог.
В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дорогу в 12-м районе посёлка. Там обновят дорожное покрытие и укрепят щебнем обочины. Отремонтируют также съезды. Работы планируют начать в середине июня.
Елена Сорокина поручила проводить на объекте еженедельные планёрки. Местным жителям предложили вступить в группу контроля за ремонтом дороги.