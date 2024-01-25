Сорокина рассказала о Татьянах, которые работают в рязанском ГУ ЗАГС

25 января отмечают Татьянин день. В эту дату принято поздравлять Татьян с Днём ангела. О работницах ГУ ЗАГС по Рязанской области, которые носят это прекрасное имя, на своей странице ВКонтакте рассказала руководитель ведомства Елена Сорокина.
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