Четверг, 25 января, 2024
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Сорокина рассказала о Татьянах, которые работают в рязанском ГУ ЗАГС

7info7
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25 января отмечают Татьянин день. В эту дату принято поздравлять Татьян с Днём ангела. О работницах ГУ ЗАГС по Рязанской области, которые носят это прекрасное имя, на своей странице ВКонтакте рассказала руководитель ведомства Елена Сорокина.

— Наверняка в каждом коллективе есть сотрудницы, которые сегодня в центре внимания, — наши дорогие Татьяны! Удивительно красивое имя, и женщины, его обладательницы, как правило, ответственные специалисты, которые и на работе всё успевают, и дом содержат образцово. У нас, в ЗАГСе, это на 100% срабатывает. Гаврилова Татьяна Михайловна работает в Рязани, в Касимове трудится Никишкина Татьяна Сергеевна, — пишет Сорокина.

Сорокина рассказала о Татьянах, которые работают в рязанском ГУ ЗАГС
Сорокина рассказала о Татьянах, которые работают в рязанском ГУ ЗАГС
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