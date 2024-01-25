Сорокина рассказала о Татьянах, которые работают в рязанском ГУ ЗАГС

— Наверняка в каждом коллективе есть сотрудницы, которые сегодня в центре внимания, — наши дорогие Татьяны! Удивительно красивое имя, и женщины, его обладательницы, как правило, ответственные специалисты, которые и на работе всё успевают, и дом содержат образцово. У нас, в ЗАГСе, это на 100% срабатывает. Гаврилова Татьяна Михайловна работает в Рязани, в Касимове трудится Никишкина Татьяна Сергеевна, — пишет Сорокина.