Сорокина рассказала о ямочном ремонте дорог Рязани

5 мая губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства попросил доложить о ходе ямочного ремонта автодорог в Рязани.

- Реклама -

Глава администрации Елена Сорокина сообщила, что ямочный ремонт в городе организован и активно ведется, за счет перераспределения средств в городском бюджете выделено дополнительное финансирование.

Сформирован план первоочередных работ по устранению аварийных участков. Их выполняют 3 бригады Дирекции благоустройства города и 2 бригады подрядных организаций.

На 74 участках улиц ямочный ремонт произведен. Деятельность в этом направлении будет осуществляться в течение всего года, в том числе в соответствии с обращениями граждан и по результатам ежедневного контроля за состояние дорожного полотна улиц.