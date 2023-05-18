Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино

Внешняя отделка нового детского сада в Семчине подходит к завершению. Об этом 18 мая сообщила в телеграм-канале глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Рабочие сделали первый слой кровли, приступили ко второму. Внутри помещений завершили штукатурку стен. Осталось смонтировать подвесные потолки, провести малярные работы.

По словам Сорокиной, на первом этаже в ясельных группах сделают теплые полы. В июле рабочие начнут монтаж оборудования.



— Сейчас на объекте начали работы по внешним коммуникациям. В течение месяца, по словам подрядчика, работы на сетях завершат. Жители отметили высокий уровень культуры строительства – в сквере напротив здания минимальные повреждения благоустройства. Подрядчик пообещал привести эту территорию в порядок до 10 июня, — написала мэр Рязани.



Вокруг детского сада появится прогулочная зона. Здесь установят теневые навесы, детские площадки с покрытием из резиновой плитки, игровое оборудование и малые архитектурные формы. Проезды и дорожки вокруг здания будут в тротуарной плитке. На зеленой зоне разобьют газон и высадят декоративные растения.

Детский сад подрядчик планирует сдать в конце августа, с этого момента начнётся процесс лицензирования.