Четверг, 18 мая, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино

7info

Внешняя отделка нового детского сада в Семчине подходит к завершению. Об этом 18 мая сообщила в телеграм-канале глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Рабочие сделали первый слой кровли, приступили ко второму. Внутри помещений завершили штукатурку стен. Осталось смонтировать подвесные потолки, провести малярные работы.

По словам Сорокиной, на первом этаже в ясельных группах сделают теплые полы. В июле рабочие начнут монтаж оборудования. 
 
— Сейчас на объекте начали работы по внешним коммуникациям. В течение месяца, по словам подрядчика, работы на сетях завершат. Жители отметили высокий уровень культуры строительства – в сквере напротив здания минимальные повреждения благоустройства. Подрядчик пообещал привести эту территорию в порядок до 10 июня, — написала мэр Рязани.  
 
Вокруг детского сада появится прогулочная зона. Здесь установят теневые навесы, детские площадки с покрытием из резиновой плитки, игровое оборудование и малые архитектурные формы. Проезды и дорожки вокруг здания будут в тротуарной плитке. На зеленой зоне разобьют газон и высадят декоративные растения. 

Детский сад подрядчик планирует сдать в конце августа, с этого момента начнётся процесс лицензирования.

Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино
Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино
Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В центре Рязани вечером 18 мая встали троллейбусы

По информации рязанца, троллейбусы стоят у остановки общественного транспорта улица Вокзальная.

У нефтезавода в Рязани запретят парковку из-за террористической угрозы

Машины запретят парковать от подъезда к учебному центру МЧС, Южный промузел, 6Б, до остановки общественного транспорта «Промбаза»

Погибшего на СВО мобилизованного из Ржева Сергея Кушнарёва похоронят 19 мая

Проститься с воином можно будет с 10 часов у дома на улице Паши Савельевой.

Уникальный фармацевтический производственный комплекс будет построен в Рязанской области

18 мая в Скопинском районе началось строительство уникального для России фармацевтического предприятия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Три машины столкнулись в центре Рязани 18 мая

Днём 18 мая на Первомайском проспекте Рязани произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей

Четверо рязанцев серьёзно пострадали при крушении катера в Таиланде

По информации Phuket Info Center, в результате ЧП пострадали 35 человек, в том числе 21 россиянин и девять граждан Казахстана.

Найден труп мужчины, упавшего с Солотчинского моста под Рязанью

По данным «Оки», труп нашли у села Дядьково Рязанского района. 

В Рязани 18 мая начались съёмки передачи «Поющие офисы» для телеканала «Пятница»

В новом проекте участвуют команды из Владимира, Тулы, Рязани, Нижнего Новгорода, Костромы, Вологды и Ярославля. Им предстоит исполнять песни. 

В Рязанской области скончался тренер Владимир Крайников

Крайников работал в Сасове и Сасовском районе, был одним из первых тренеров по полиатлону.

В Касимове начнут укладывать первый слой асфальта на улице Советской

По информации мэрии, полосы движения будут попеременно закрыты и заужены. Проезд будет затруднён.

В Сапожковской школе меняют окна

Министерство образования Рязанской области выделило 1,5 миллиона рублей.

Рязанцам объяснили, почему не включают кондиционеры в новых троллейбусах

Некоторые пассажиры жалуются, что им холодно при работающих приборах, просят выключить.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации