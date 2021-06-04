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Пятница, 4 июня, 2021
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Сорокина прокомментировала решение суда о передаче здания школы №6 РПЦ

7info
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Администрация Рязани подаст апелляцию на решение суда о передаче здания школы №6 в пользование РПЦ. Об этом сообщила у себя на странице ВКонтакте мэр города Елена Сорокина. 

– Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение, – написала глава городской администрации.

По словам Сорокиной, школа готовится к новому учебному году, 1 сентября она продолжит работать. 

В случае неблагоприятного исхода, если суд откажет в пересмотре решения, здание включат в план передачи, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления.

Глава администрации Рязани поблагодарила горожан за поддержку в этом вопросе. 

– Здание должно служить школе и образованию детей. Но мы обязаны действовать в рамках закона. Впереди –  наша апелляция, – написала Сорокина. 

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