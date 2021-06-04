Сорокина прокомментировала решение суда о передаче здания школы №6 РПЦ

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Администрация Рязани подаст апелляцию на решение суда о передаче здания школы №6 в пользование РПЦ. Об этом сообщила у себя на странице ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

– Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение, – написала глава городской администрации.

По словам Сорокиной, школа готовится к новому учебному году, 1 сентября она продолжит работать.

В случае неблагоприятного исхода, если суд откажет в пересмотре решения, здание включат в план передачи, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления.

Глава администрации Рязани поблагодарила горожан за поддержку в этом вопросе.