Сорокина поручила проконтролировать работы по устройству ливневых стоков на Касимовском шоссе

В понедельник, 23 ноября, глава администрации Елена Сорокина в онлайн-режиме провела еженедельное рабочее совещание с подчинёнными. На повестке дня стояло несколько вопросов, в том числе устройство ливнёвок у перекрёстка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе.

Напомним, в рамках муниципального контракта там проводили реконструкцию дороги. Теперь подрядчику необходимо провести работы по устройству двух ливневых стоков. Елена Сорокина поручила проконтролировать действия организации. Работы планируют завершить к концу ноября.

На совещании также обсудили ремонт дорог в Рязани. На прошлой неделе аварийные выбоины горячей асфальтобенной смесью заделали на площади около 500 кв. м. На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах 9-я Линия, Птицеводов, Военных Автомобилистов, Семчинской, переулке Спортивном, а также на улицах Стройкова и Медицинской.

Кроме того, в Рязани продолжается разъяснительная работа по мерам профилактики распространения COVID-19. Рязанцам напоминают о необходимости прохождения вакцинации и соблюдении масочного режима в транспорте и общественных местах.

Сотрудники мэрии регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. В отношении нарушителей составляются протоколы.