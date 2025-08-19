Соревнования по адаптивному картингу  впервые пройдут в Рязани

В Рязани на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» 25 августа пройдут соревнования по адаптивному картингу «Картинг без границ» (12+). В заездах примут участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны СВО. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

«Картинг без границ» — это инклюзивный спортивный проект, который уже 10 лет позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься картингом на безопасных машинах с ручным управлением.

«Атрон» — многофункциональный автодром, расположенный в поселке Секиотово. Картинг-трасса имеет максимальную протяженность 1400 метров, с шириной от 8 до 20 метров.

Участники будут соревноваться за победу на специализированных картах, обеспечивающих полную безопасность благодаря уникальной конструкции и продвинутым системам защиты.

В программе соревнований мастер-класс от чемпионов. Поддержать рязанских гонщиков приедет команда победителей соревнований по картингу SHONX.MIKS LIGHT из Москвы. Они проведут мастер-класс на картах российского производства ООО «МИКС КАРТ», которые используются и в самих соревнованиях.

Регистрация участников обязательна по ссылке: https://forms.gle/K4cD2D8B76