Соперником «Рязань-ВДВ» в 1/4 финала плей-офф стал «Дизелист»

В 1/4 финала плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с пензенским МХК «Дизелист». Первые матчи серии пройдут на домашней арене «Олимпийского» 26 марта в 17:00 и 27 марта в 13:00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

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Далее «десантники» отправятся в Пензу, где сыграют на льду соперника 30 марта в 19:00. Серия продлится до трёх побед. Если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 31 марта в г. Пенза и 3 апреля в г. Рязань на домашней арене.

В регулярном чемпионате «Дизелист» занял 6 место, набрав 47 очков в 40 играх.

21 победа в матчах регулярного чемпионата, из них 1 победа в овертайме, 1 победа в послематчевых буллитах. 154 заброшенные и 116 пропущенных шайб.

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По игре в большинстве «Дизелист» занимает 13 место — 33 заброшенные шайбы в 158 полученных численных преимуществ.

В чем «Рязань-ВДВ» опережает соперника на 2 позиции, занимая 11 место: 35 заброшенных шайб в 191 численном преимуществе.

По игре в меньшинстве у «Дизелиста» 14 позиция в таблице: 28 пропущенных шайб в 157 удалениях, в которых сопернику удалось забросить 4 шайбы, а «Рязань-ВДВ» занимает 12 позицию с 24 пропущенными шайбами в 140 удалениях и забросить в меньшинстве 5 шайб.

4 матча регулярного чемпионата между «Рязань-ВДВ» и «Дизелистом» завершились тремя победами «Десантников: 3:5, 1:2Б, 5:4ОТ и одной победой «Дизелиста» — 2:3Б.

В 1/4 финала плей-офф «Дизелист» провел три матча с «Прогрессом», в которых одержал 3 победы. На счету соперника 13 заброшенных шайб в трех матчах и 5 шайб пропущенных.