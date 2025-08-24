Воскресенье, 24 августа, 2025
Рязань
Происшествия

Сообщницу мошенников, которая забрала 1 050 000 у рязанской пенсионерки, задержали

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Полицейские задержали пособницу мошенников, которые обманули рязанскую пенсионерку на 1 миллион 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 79-летняя рязанка и сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник комитета банковского надзора. Он сообщил, что хранящуюся дома наличность нужно «задекларировать», иначе купюры могут изъять. Звонивший сказал, что для удобства за деньгами приедет курьер, который доставит средства в банк, где проведут необходимые операции, и вернет сбережения.

Пенсионерка передала приехавшей женщине 1 миллион 50 тысяч рублей, однако возвращения курьера не дождалась и обратилась в полицию. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к пенсионерке приходила 32-летняя жительница Московской области. Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу в столичном регионе.

По предварительной информации, женщина через интернет устроилась курьером по переброске денег обманутых людей мошенникам. В Рязани злоумышленница забрала деньги у пенсионерки и, оставив себе процент, перевела средства на счет кураторов.

Расследование уголовного дела продолжается.

