Сообщения о расстрелах в школах и ТЦ распространяют украинские спецслужбы

Сообщения в соцсетях и мессенджерах о готовящихся расстрелах в российских школах и торговых центрах, по данным ФСБ, распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Рязанской области.
Жителей Рязани и области просят не распространять подобную информацию, доверять только официальным источникам.
Правоохранители проводят проверку по фактам распространения подобных сообщений.
Ранее о направлении информации в полицию об угрозах в Рязани и Самаре сообщила Екатерина Мизулина.