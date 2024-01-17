Среда, 17 января, 2024
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Сообщения о расстрелах в школах и ТЦ распространяют украинские спецслужбы

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Сообщения в соцсетях и мессенджерах о готовящихся расстрелах в российских школах и торговых центрах, по данным ФСБ, распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Рязанской области.

— По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет, — говорится в сообщении.

Жителей Рязани и области просят не распространять подобную информацию, доверять только официальным источникам.

Правоохранители проводят проверку по фактам распространения подобных сообщений.

Ранее о направлении информации в полицию об угрозах в Рязани и Самаре сообщила Екатерина Мизулина.

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