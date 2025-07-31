Солотчинский мост через Оку в Рязани отремонтировали железной плитой 

В Рязани при ремонте Солотчинского моста через Оку рабочие положили в одном месте железную плиту. Видео с «заплаткой» появилось в социальных сетях.

Напомним, из-за ремонта была перекрыта одна из полос движения по мосту. Из-за этого образовывались большие пробки.

Днём 30 июля Минтранс Рязанской области сообщил о завершении дорожных работ, но вчера вечером на въезде в город вновь были затруднения.

По словам очевидцев, пробка стояла от Полян до моста через Оку. По данным специализированного сервиса Яндекса, её длина достигала трёх километров.