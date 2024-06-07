Солнечный ожог: чем нельзя мазать кожу?

Терапевт Ольга Чиркова предостерегает от использования кефира, сметаны или масла для охлаждения обожженной солнцем кожи. По ее словам, жиры не только не помогут, но и могут навредить.

«Жир вреден для поврежденных участков кожи, – объясняет Чиркова. – Кроме того, он создает благоприятную среду для размножения бактерий, что может привести к инфицированию.»

Вместо этого врач рекомендует прикладывать к ожогу лед (если площадь поражения небольшая) или принять прохладный душ (если ожог обширный).

Также для ускорения заживления можно использовать гель с алоэ вера или специальные спреи.

Важно:

Не трите обожженную кожу.

Не прокалывайте волдыри.

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Если ожог сильный или сопровождается лихорадкой, то обратитесь за медицинской помощью.

Рекомендации:

Для охлаждения кожи можно использовать компрессы с прохладной водой или специальными охлаждающими гелями.

Увлажняйте кожу с помощью лосьонов или кремов, не содержащих спирта и отдушек.

Принимайте безрецептурные обезболивающие препараты, такие как ибупрофен или парацетамол, если испытываете боль.

Избегайте воздействия солнца, пока кожа не заживет.

Помните: профилактика – лучшее лечение. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 перед выходом на улицу, носите головной убор и пейте много жидкости.