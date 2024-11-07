Четверг, 7 ноября, 2024
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Солнце выходит на пик активности, ожидается череда магнитных бурь

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Солнце выходит на максимум активности, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и института солнечно-земной физики.

Сейчас учёные наблюдают один из основных признаков приближающегося пика солнечной активности — солнечные пятна начали образовываться вблизи экватора светила.

Закон Шпёрера

Широта формирования солнечных пятен (их удалённость от экватора) является наиболее надёжной характеристикой фазы солнечного цикла, говорится в сообщении. В астрономии есть так называемый закон Шпёрера.

Закон Шпёрера — это правило, описывающее перемещение областей солнечной активности по широте в течение солнечного цикла, которое помогает наблюдать изменения солнечной активности на протяжении времени. Закон назван в честь немецкого астронома Густава Шпёрера, изучавшего солнечные пятна и их распределение. Согласно закону, пятна на Солнце в начале цикла активности появляются на высоких широтах (около 30–35 градусов) северного и южного полушарий, затем постепенно смещаются к экватору. К концу цикла они располагаются уже ближе к экватору — на широтах около 5–10 градусов.

Этот закон — один из ключевых инструментов в гелиофизике, который помогает отслеживать и предсказывать поведение солнечных пятен и, соответственно, солнечную активность, которая влияет на космическую погоду и геомагнитные условия на Земле.

Именно такая ситуация и складывается сейчас, хотя ранее максимум солнечного цикла прогнозировался на апрель–май 2025 года.

— В сочетании с общим увеличением числа вспышек, а также сильным ростом фонового излучения Солнца, которое временами достигает уровня M, очень похоже, что мы наблюдаем выход на пик цикла, который может произойти в ближайшие 2-3 месяца, а может быть происходит уже сейчас, — отмечают учёные.

В максимум солнечной активности, который наступает примерно каждые 11 лет, на Солнце наблюдается пик активности, проявляющийся в увеличении количества солнечных пятен, вспышек и выбросов корональной массы. Эти процессы приводят к выбросам огромных потоков заряженных частиц и усилению солнечного ветра, что создает условия для возникновения магнитных бурь на Земле.

Влияние на магнитные бури

Связь между солнечной активностью и магнитными бурями прямая. Магнитные бури возникают, когда заряженные частицы от выбросов корональной массы (CME) или высокоскоростных потоков солнечного ветра достигают магнитосферы Земли. В период максимума солнечной активности такие выбросы происходят чаще и сильнее, увеличивая вероятность магнитных бурь.

Чем опасны магнитные бури?

Магнитные бури вызывают колебания магнитного поля Земли и могут иметь различные последствия:

Помехи в работе спутников — из-за намагничивания солнечных частиц на орбите.

Нарушения связи и навигации — особенно в полярных регионах, где магнитное поле Земли ослаблено.

Влияние на здоровье — по мнению некоторых ученых, магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия у чувствительных людей.

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