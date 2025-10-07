Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Во вторник, 7 октября, на нашу планету может обрушиться выброс солнечной плазмы. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своём телеграм-канале.

Ученые называют сегодняшний день отличной возможностью протестировать главную расчетную модель движения солнечных выбросов. Речь идет о WSA ENLIL — ею пользуются во всем мире, в том числе российские исследователи. Повод особый: выброс плазмы в сторону Земли заметили еще 3 октября, во время мощного всплеска активности нашей звезды.

Чтобы плазма вообще могла покинуть Солнце, ей нужна скорость не менее 600 километров в секунду. Иначе гравитация звезды просто не отпустит газовое облако. Обычно такие выбросы летят быстро и достигают Земли за пару суток, максимум за трое.

При меньшей скорости плазма замедляется и падает обратно на поверхность светила. Но есть и промежуточный сценарий. Облако может потерять почти всю энергию, но всё же удалиться от Солнца, двигаясь крайне медленно. Такие выбросы достигают нашей планеты за 4–5 суток. По пути они настолько перемешиваются с солнечным ветром, что фактически становятся его более плотной частью. Их приход фиксируют не по росту скорости, а по резкому увеличению плотности.

Расчёт подобных пограничных случаев особенно сложен. Но модель WSA ENLIL выдала именно такой прогноз для октябрьского события. Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

В связи с этим прогнозом повышаются риски геомагнитных возмущений. Возможны возмущения и даже слабые бури. Но главный научный интерес — это проверка самого расчёта. Если он окажется верным, это станет серьёзным аргументом в пользу применяемых методов.

А если нет? Ну, в общем-то, ничего страшного, считают учёные. Другой модели у исследователей пока нет. Новые схемы расчётов, в том числе с использованием нейронных сетей, хоть и кажутся перспективными, пока чаще всего не попадают в цель.

Выброс 3 октября стал самым заметным событием недавнего всплеска солнечной активности в начале месяца. Теперь остаётся только ждать и наблюдать, подтвердятся ли прогнозы учёных. Сегодняшний день может войти в учебники как успешная проверка модели или просто стать ещё одним случаем, когда космическая погода оказалась непредсказуемой.