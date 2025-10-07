Вторник, 7 октября, 2025
12.9 C
Рязань
Интересное

Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Во вторник, 7 октября, на нашу планету может обрушиться выброс солнечной плазмы. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своём телеграм-канале.

Ученые называют сегодняшний день отличной возможностью протестировать главную расчетную модель движения солнечных выбросов. Речь идет о WSA ENLIL — ею пользуются во всем мире, в том числе российские исследователи. Повод особый: выброс плазмы в сторону Земли заметили еще 3 октября, во время мощного всплеска активности нашей звезды.

Чтобы плазма вообще могла покинуть Солнце, ей нужна скорость не менее 600 километров в секунду. Иначе гравитация звезды просто не отпустит газовое облако. Обычно такие выбросы летят быстро и достигают Земли за пару суток, максимум за трое.

При меньшей скорости плазма замедляется и падает обратно на поверхность светила. Но есть и промежуточный сценарий. Облако может потерять почти всю энергию, но всё же удалиться от Солнца, двигаясь крайне медленно. Такие выбросы достигают нашей планеты за 4–5 суток. По пути они настолько перемешиваются с солнечным ветром, что фактически становятся его более плотной частью. Их приход фиксируют не по росту скорости, а по резкому увеличению плотности.

Расчёт подобных пограничных случаев особенно сложен. Но модель WSA ENLIL выдала именно такой прогноз для октябрьского события. Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

В связи с этим прогнозом повышаются риски геомагнитных возмущений. Возможны возмущения и даже слабые бури. Но главный научный интерес — это проверка самого расчёта. Если он окажется верным, это станет серьёзным аргументом в пользу применяемых методов.

А если нет? Ну, в общем-то, ничего страшного, считают учёные. Другой модели у исследователей пока нет. Новые схемы расчётов, в том числе с использованием нейронных сетей, хоть и кажутся перспективными, пока чаще всего не попадают в цель.

Выброс 3 октября стал самым заметным событием недавнего всплеска солнечной активности в начале месяца. Теперь остаётся только ждать и наблюдать, подтвердятся ли прогнозы учёных. Сегодняшний день может войти в учебники как успешная проверка модели или просто стать ещё одним случаем, когда космическая погода оказалась непредсказуемой.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости России

В тюменском микрорайоне Антипино после атаки дронов пропала связь и интернет

В микрорайоне Антипино в Тюмени после атаки украинских дронов...

Последние новости

ДТП затруднило движение на Московском шоссе в Рязани

На светофоре у съезда к ТРЦ «Премьер» столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Грузовик практически полностью перекрыл дорогу в сторону центра города. 

Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

События, которые происходят сейчас, описал Иоанн Богослов. Миру эту сулит страшные времена.

Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам».

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

«Крик отчаяния»: западный эксперт объяснил поведение Зеленского

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность.

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь.

Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах.

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Это очень опасное время, в которое будут заложены основы нового миропорядка.

В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.

Врачи спасли жизнь мужчине, у которого обнаружили аневризму размером с гусиное яйцо

В организме мужчины, фактически, находилась мина замедленного действия, которая в любой момент могла разорваться.

Президент Путин назначил новых судей в Рязанской области 

Двое судей назначены в Рязани:  Воробьева Виктория Анатольевна – в Московский районный суд, Хижняк Анастасия Николаевна – в Советский.

Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи

Абонентом мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет.

Выявлены нарушения в работе рязанских производителей молочки и колбасы

В адрес хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, были направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В Находке мужчина прыгал на школьнице в автобусе под аплодисменты пассажирки

Житель Находки напал на 15-летнюю школьницу в автобусе, которая...

Над Рязанской областью ночью 7 октября уничтожено три БПЛА ВСУ

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших и ущерба в регионе не зарегистрировано. 