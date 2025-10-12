Солнце готовится выбросить исключительно крупный протуберанец 

На северо-востоке Солнца, начиная с 10 октября, наблюдается формирование исключительно крупного протуберанца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По предположению исследований, звезда пытается выбросить протуберанец в космос частями, но пока безуспешно. С вероятностью в 90% 12 или 13 октября Солнце «осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком».

Если это произойдёт, под воздействие попадёт Меркурий, если протуберанец останется на месте на 3-4 дня, достанется Земле.

Эксперты отмечают, что наблюдать протуберанец за счёт его больших размеров можно сейчас с Земли в линии H alpha даже в небольшие любительские телескопы.