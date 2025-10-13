Понедельник, 13 октября, 2025
Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В понедельник, 13 октября, Земля оказалась под влиянием очередной геомагнитной бури. Хотя её сила была незначительной и достигла лишь уровня G1, к вечеру магнитная активность снизилась до 3,5 баллов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Учёные классифицируют такой уровень как «незначительная геомагнитная буря», но даже она может повлиять на работу радиосвязи, навигационных систем и энергосетей.

Метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием. Наибольший эффект от бури ощутят жители Урала и северо-запада России.

С полуночи 13 октября на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M.

Вероятность возникновения полноценной магнитной бури на 14 октября составляет всего 17%, поэтому сильных волнений ожидать не стоит. Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября, но она не достигнет высоких показателей.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, относительно спокойная ситуация сохранится до конца недели, 19 октября.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

Последние новости

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело.

Европейцы готовят кражу русских денег и уже нашли лазейку

Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева.

Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Директор рыбхоза отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.

Сотрудница микрокредитной компании в Рязани оформила кредит на клиента без его ведома и потратила деньги

Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению.

Виталий Артемов поздравил участницу ВОВ Анастасию Степовую с 97-летием

В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой.

Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце: в ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией

Всё началось в июле 2023 года. Сквозняк, резкий поворот, и всё: «голова пациента больше ему не подчинялась».

Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале в Алматы

III Международный фестиваль театров кукол «Almaty Puppet Festival» собрал 15 театральных коллективов и 150 мастеров искусства.

Врачи спасли пожилую рязанку, у которой резко упало давление на поминках мужа

Сильные переживания и стресс негативно сказались на её и без того слабом здоровье. Во время поминального застолья женщина потеряла сознание.

Организатор и курьеры интернет-магазина наркотиков предстанут перед судом в Рязани

На улице Дачной в Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке заложить метадон в тайники.

Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах.

Рязанец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

Николай Грицай из Рязани, мастер спорта СССР и чемпион России 2025 года по греко-римской борьбе среди ветеранов.

В Кораблинском округе отремонтировано 40 км дорог и 4 моста с 2019 года

В Кораблинском округе будет капитально отремонтирован мост через реку Проню на дороге Кораблино – Молвина Слобода – Хомут – Бестужево – плотина ГРЭС.