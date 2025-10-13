Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

В понедельник, 13 октября, Земля оказалась под влиянием очередной геомагнитной бури. Хотя её сила была незначительной и достигла лишь уровня G1, к вечеру магнитная активность снизилась до 3,5 баллов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Учёные классифицируют такой уровень как «незначительная геомагнитная буря», но даже она может повлиять на работу радиосвязи, навигационных систем и энергосетей.

Метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием. Наибольший эффект от бури ощутят жители Урала и северо-запада России.

С полуночи 13 октября на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M.

Вероятность возникновения полноценной магнитной бури на 14 октября составляет всего 17%, поэтому сильных волнений ожидать не стоит. Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября, но она не достигнет высоких показателей.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, относительно спокойная ситуация сохранится до конца недели, 19 октября.