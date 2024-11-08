Солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко пригласил рязанцев на концерт

В Рязанском муниципальном культурном центре 11 ноября состоится концерт легендарного коллектива ВИА «СЯБРЫ».

Уже почти пять десятилетий коллектив из республики Беларусь радует слушателей своим творчеством. Совсем скоро у рязанцев будет возможность прикоснуться к миру их творчества!

Солист ансамбля Анатолий Ярмоленко накануне концерта в Рязани записал видеоприглашение. Он анонсировал программу, которая состоит как из новых, так и хорошо знакомых всем песен.

Приобрести билеты можно по ссылке.

А еще можно испытать удачу и выиграть билет на концерт легендарного коллектива! Условия конкурса — в нашей группе во ВКонтакте.