Солист «Крематория» Григорян нашел на фото школьной группы маньяка Фишера

Музыкант, солист группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал «КП», что обнаружил на старой фотографии школьного ансамбля Сергея Головкина — будущего маньяка по прозвищу Фишер.
Артист уточнил, что в школе он был незаметным и замкнутым.
По его словам, ничего в Головкине не предвещало монстра. Он никогда не участвовал во внеурочных активностях. При этом будущий убийца был хорошим учеником.
По материалам суда, жертвами Фишера стали 11 мальчиков и юношей с 1986 по 1992 год.
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