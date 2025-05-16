Солист «Крематория» Григорян нашел на фото школьной группы маньяка Фишера

Музыкант, солист группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал « КП », что обнаружил на старой фотографии школьного ансамбля Сергея Головкина — будущего маньяка по прозвищу Фишер.

Артист уточнил, что в школе он был незаметным и замкнутым.

«Я думал, что он ни разу не был на наших концертах нашей школьной группы, но на одной из фотографий я все-таки его увидел. Он спиной к сцене стоит. Эту фотографию мне прислала одноклассница», – уточнил Григорян.

По его словам, ничего в Головкине не предвещало монстра. Он никогда не участвовал во внеурочных активностях. При этом будущий убийца был хорошим учеником.

По материалам суда, жертвами Фишера стали 11 мальчиков и юношей с 1986 по 1992 год.