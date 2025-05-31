София и Матвей стали самыми популярными именами среди рязанцев

В Рязанской области в апреле 2025 года на свет появились 512 малышей. Из них — 230 девочек и 282 мальчика. Статистику по именам новорождённых опубликовали региональные ЗАГСы.

Среди девочек лидирует имя София — его выбрали 11 раз. На втором месте — Варвара (10 детей), следом идут Ева (9), Анна и Мария (по 8), Василиса и Полина (по 7).

Среди мальчиков чаще всего называли Матвеем — так зарегистрированы 18 малышей. Далее в списке Михаил (17), Александр (14), Иван (11), Дмитрий и Максим (по 10).

При этом встречались и редкие имена. Среди девочек — Аврора, Валентина, Джульетта, Евфросиния и Оксана. Среди мальчиков — Василий, Ефим, Пётр, Серафим и Юрий.

Некоторые родители остановились на необычных именах. В апреле в регионе родились девочки с именами Паулина и Эмилия, а также мальчики по имени Пересвет и Одиссей.