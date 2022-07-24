Соединение Марса с Ураном: что ни в коем случае нельзя делать до 8 августа?

С 21 июля по 8 августа продлится серьёзное астрологическое явление – соединение Марса с Ураном. Как отметила астролог Лилия Любимова изданию «Вечерняя Москва», у людей оно может вызывать нервозность и раздражительность. В этот период повышается риск возникновения конфликтов, аварий и травм, поэтому нужно особенно внимательно относиться к окружающим и следить за своим поведением.

Любимова призывает людей аккуратно вести себя на дорогах и ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения. Ещё необходимо отказаться от серьёзных нагрузок, в том числе спортивных. Есть риск получить серьёзную травму.

В период соединения Марса с Ураном астролог советует следить за своим питанием, пить больше жидкости, в особенности травяных чаёв, не вступать в конфликты и не реагировать не провокации.